Risse nella notte a Contursi e Colliano. Due uomini feriti, uno ricoverato in Rianimazione

La scorsa notte nella Piana del Sele è stata caratterizzata dalla violenza e dell’aggressività con due episodi di brutalità.

Il primo si è verificato a Contursi Terme, dove un uomo è finito in Rianimazione dopo essere stato picchiato ferocemente per motivi ancora ignoti. Immediato l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione diretti dal Maresciallo Sacchinelli e i soccorsi del 118.

Il 40enne è stato ricoverato all’ospedale “San Francesco d’Assisi” ad Oliveto Citra a causa delle ferite riportate. Non sarebbe in pericolo di vita.

Il secondo episodio riguarda un’altra rissa scoppiata a Ponte Oliveto di Colliano. Qui due ragazzi si sono picchiati violentemente e uno dei due è precipitato in un burrone per alcuni metri. È servito l’intervento dei Vigili del Fuoco per trarre in salvo il giovane che fortunatamente non ha riportato gravi ferite.

Sull’accaduto i Carabinieri indagano con il massimo riserbo.

– Serena Picciuolo –