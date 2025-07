Rissa tra stranieri a Battipaglia. L’episodio è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria.

Quattro pakistani si sono picchiati e poi colpiti con oggetti da taglio, riportando ferite.

Sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dove hanno ricevuto le cure dal personale medico. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni di salute e le prognosi non superano i dieci giorni.

Presenti sul posto i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, agli ordini del Capitano Donato Recchia, che hanno avviato le indagini.

I quattro sono stati denunciati per lesioni personali aggravate.