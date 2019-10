Rissa tra ragazzi stranieri in via Mazzini a Potenza. La Polizia Locale interviene ed evita il peggio

Grazie al pronto intervento di un equipaggio della Polizia Locale in via Mazzini a Potenza, nei pressi dell’esercizio commerciale ex “Africa shop”, ieri sera è stata sedata sul nascere una lite tra ragazzi di origini straniere.

Gli agenti erano impegnati nel normale servizio di controllo della città e sono intervenuti nel corso di un tafferuglio che ha coinvolto diverse persone, una delle quali in evidente stato di alterazione psicofisica. La situazione sarebbe degenerata se il personale intervenuto non si fosse fisicamente frapposto tra i protagonisti, riuscendo a ristabilire la calma.

Rapido anche l’intervento di altre due pattuglie della Polizia Locale intervenute a sostegno dei colleghi e di una volante della Polizia di Stato.

Una delle persone coinvolte è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale “San Carlo”.

La Comandante della Polizia Locale di Potenza, Bellobuono, nel sottolineare la prontezza e la capacità del personale intervenuto, ha evidenziato l’importanza di una vigilanza continua su tutto il territorio cittadino.

– Chiara Di Miele –