Rissa nel centro di accoglienza a Palinuro. 4 migranti feriti e 6 denunciati

Una rissa ha avuto luogo, nei giorni scorsi, nel centro di accoglienza a Palinuro dove 4 persone sono rimaste ferite e 6 denunciate.

Come si lette sul quotidiano “Il Mattino”, la rissa tra migranti sarebbe nata per futili motivi, a causa di una discussione per i turni per le pulizie. Stando a delle testimonianze, fatte ai Carabinieri, qualcuno di loro non avrebbe tirato lo sciacquone del bagno.

Dalle parole i migranti sarebbero poi passati ai fatti e la situazione è degenerata. La rissa ha attirato l’attenzione dei titolari che hanno subito avvertito le Forze dell’Ordine.

– Annamaria Lotierzo –