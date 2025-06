Nei giorni scorsi a Terracina, in provincia di Latina, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un operaio 29enne di Capaccio Paestum, indiziato di maltrattamenti in famiglia per aver aggredito alcuni familiari durante un battesimo.

I fatti sono avvenuti durante la festa organizzata alla presenza di numerose persone, tra cui un carabiniere in quel momento libero dal servizio che si è trovato a passare davanti al locale e dopo aver udito urlare alcune persone ha visto l’uomo schiaffeggiare una donna anziana. Per questo ha tentato di allontanare il giovane qualificandosi e allertando nello stesso tempo il 112.

Sul posto è intervenuta la volante del Commissariato di Polizia di Stato di Terracina che ha trovato l’uomo seduto a bordo della propria auto e la suocera in preda ad un malore in attesa dei soccorsi.

L’uomo, molto probabilmente in stato di alterazione alcolica, si sarebbe scagliato contro la propria compagna colpendola a schiaffi e spintonandola dopo il rifiuto di quest’ultima di lasciargli la loro figlia e per difendere la donna sarebbero intervenute la sorella e la madre di lei, che sarebbero state entrambe oggetto della furia dell’uomo.

L’anziana suocera è stata trasportata in gravi condizioni al pronto soccorso per un malore seguito all’aggressione subita, mentre la compagna dell’uomo si è recata presso gli Uffici di Polizia dove ha denunciato le condotte che avrebbe subito in più occasioni.

Il capaccese, anche in presenza degli agenti, ha continuato ad inveire e a minacciare la compagna tentando di scagliarsi contro i presenti e prendendo a testate il vetro dell’auto della pattuglia dove nel frattempo, con non poche difficoltà, era stato condotto. Alla luce dei fatti e di quanto emerso, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Si ricorda che il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari, vige pertanto la presunzione d’innocenza per l’indagato. Il 29enne è difeso dall’avvocato Marco Nigro.