Attimi di paura lo scorso weekend a Salerno, in Piazza Sant’Agostino.

Per cause da accertare, infatti, sarebbe scoppiata una rissa tra gruppi di persone, degenerata ben presto in violenza con il lancio di oggetti e sedie.

Immediato l’allarme di alcuni residenti che impauriti hanno allertato le Forze dell’Ordine. Al loro arrivo, tuttavia, i coinvolti si erano già dileguati.

Indagini in corso da parte della Questura di Salerno per fare luce su quanto accaduto e dare un volto ai responsabili.