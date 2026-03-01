Momenti di tensione, ieri sera, nella zona orientale di Salerno.

Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificata una rissa tra due gruppi di giovani. Ad avere la peggio è stato un ragazzo che è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato di Salerno che hanno avviato le indagini per capire i motivi e ricostruire l’esatta dinamica.

Il ragazzo è stato trasferito in ospedale per ricevere le cure del caso.