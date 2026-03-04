Rispetto dell’ambiente e riduzione di CO2. A Caggiano si amplia il verde con la piantumazione di 250 alberi
Continua con determinazione il progetto “Un Albero per il Futuro” nel comune di Caggiano.
Grazie al contributo della Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura – e con la collaborazione della Comunità Montana, saranno oltre 250 i nuovi alberi piantati sul territorio comunale.
Si tratta di un intervento importante che punta a creare un bosco diffuso, ridurre l’anidride carbonica in atmosfera e rafforzare il rispetto e la cultura dell’ambiente.
In questi giorni, inoltre, in piazza Lago sono stati sostituiti 5 alberi che purtroppo si erano rinsecchiti, per garantire decoro, sicurezza e continuità al patrimonio verde cittadino.
“Investire nel verde significa investire nel futuro della nostra comunità“ afferma il sindaco Modesto Lamattina.