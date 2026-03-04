Continua con determinazione il progetto “Un Albero per il Futuro” nel comune di Caggiano.

Grazie al contributo della Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura – e con la collaborazione della Comunità Montana, saranno oltre 250 i nuovi alberi piantati sul territorio comunale.

Si tratta di un intervento importante che punta a creare un bosco diffuso, ridurre l’anidride carbonica in atmosfera e rafforzare il rispetto e la cultura dell’ambiente.

In questi giorni, inoltre, in piazza Lago sono stati sostituiti 5 alberi che purtroppo si erano rinsecchiti, per garantire decoro, sicurezza e continuità al patrimonio verde cittadino.

“Investire nel verde significa investire nel futuro della nostra comunità“ afferma il sindaco Modesto Lamattina.