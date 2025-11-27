Risoluzioni contrattuali. La Gelbison saluta i calciatori Gabriele Papaserio e Bilal Brusdeilins
Dopo la risoluzione contrattuale con i calciatori Leandro Nicolas Teijo e Gianmarco Piccioni la Gelbison annuncia la cessazione di altri due rapporti.
La squadra ha infatti comunicato la fine dei contratti sportivi con i calciatori Gabriele Papaserio e Bilal Brusdeilins, che si sono conclusi di comune accordo tra le parti.
La società desidera ringraziare entrambi gli atleti per l’impegno e la serietà dimostrati nel periodo trascorso con la maglia rossoblù, formulando loro i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni.