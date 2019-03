Riqualificazione e opportunità di lavoro. Presentato a Caselle in Pittari il Piano Urbanistico Comunale

È stato presentato ieri sera, presso l’aula Consiliare, il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Caselle in Pittari, una vera e propria svolta per il territorio che si basava ormai su un obsoleto piano regolatore del 1976.

Il progetto, realizzato dagli architetti Sergio Wirz, Federica Piemontesi e Rosario Mango e che ha visto come responsabile tecnico-scientifico l’ingegnere Giovanni Del Conte dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha esplicitamente messo in evidenza i numerosi vincoli presenti sul territorio comunale. Il PUC ha come obiettivo quello di chiarire i possibili obiettivi di sviluppo del territorio e di mettere in condizione il singolo cittadino di poter capire cosa poter fare e in che modo in una determinata aerea.

I tecnici hanno analizzato l’aree e dato vita ad un progetto che tiene conto delle caratteristiche ambientali, cercando di creare uno sviluppo sostenibile del territorio. Obiettivi del piano sono la riqualificazione degli insediamenti storici e la creazione di opportunità di lavoro che cerchino di limitare lo spopolamento del territorio.

“Purtroppo abbiamo una situazione comunale molto vincolistica – ha dichiarato il sindaco Maurizio Tancredi – il piano è volto allo sviluppo delle realtà esistenti rispettando la natura del territorio e quindi adottando uno crescita che tenga in considerazione le peculiarità del territorio. Stiamo mettendo in campo una serie di strumenti, grazie alla competenza di questi professori dell’Università di Napoli, per cercare di forzare le maglie dei vincoli edilizi che attanagliano il nostro territorio. Sono stati rilevati tutti i vecchi casali presenti sul territorio per creare delle aree rurali, così come sono state individuate delle aree artigianali che presentano già delle attività avviate“.

“Naturalmente il PUC è in una fase modificale – ha concluso il primo cittadino – dopo la presentazione ufficiale ogni singolo cittadino può proporre delle modifiche che saranno valutate per poi arrivare nella fase conclusiva“.

– Veronica Di Carlo –