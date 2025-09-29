La Regione Campania sosterrà la proposta di progetto per il ripristino e l’ammodernamento della Strada “Sella del Corticato”.

Nei giorni scorsi il Presidente Vincenzo De Luca ha incontrato i Sindaci di Teggiano, Sacco, Piaggine, Valle dell’Angelo e Laurino.

Questi hanno espresso l’urgenza e l’importanza di questo intervento per garantire a questo territorio collegamenti più rapidi ed efficienti tra il Vallo di Diano e il Cilento interno e rendere più accessibili l’ospedale di Polla e l’autostrada A2.

“Ho garantito ai primi cittadini il nostro impegno per la realizzazione di questa infrastruttura. In questi anni l’attenzione per le aree interne da parte della Regione Campania è sempre stata massima” aggiunge De Luca.