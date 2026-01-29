Ripristinato il laboratorio ludico-educativo della Pediatria del “Curto” di Polla
È stato ufficialmente ripristinato a partire dal mese di gennaio il laboratorio ludico-educativo presso il reparto di Pediatria dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, servizio già attivo in anni precedenti e che era stato sospeso a seguito della pandemia da Covid-19.
L’iniziativa è promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano – Ambito S10 in collaborazione con la Cooperativa Sociale Iskra e si inserisce nel quadro delle attività di tutela dei minori e di promozione del benessere psico-sociale in ambito sanitario.
Il laboratorio si svolge all’interno della stanza già presente e attrezzata nel reparto di Pediatria, messa a disposizione dalla direzione ospedaliera, spazio che oggi torna a essere dedicato anche a un percorso strutturato, continuativo e qualificato. Un elemento centrale del progetto è rappresentato dalla programmazione su più giornate settimanali, una scelta organizzativa precisa e consapevole pensata per rispondere alle caratteristiche del reparto di Pediatria, dove il ricambio dei piccoli pazienti è frequente. La presenza degli operatori per più giorni a settimana consente, infatti, di offrire a un numero sempre maggiore di bambini la possibilità di partecipare alle attività, intercettando anche coloro che vivono degenze brevi e garantendo così un accesso più equo e diffuso al servizio.
Come sottolineato dal presidente del Consorzio Sociale Vallo di Diano Michele Di Candia “si tratta di un progetto importante, che nasce dalla consapevolezza che i bambini ricoverati non sono soltanto pazienti da curare, ma persone da accompagnare anche sul piano emotivo. Riprendere questo laboratorio significa restituire ai piccoli momenti di normalità, di gioco e di relazione, capaci di alleggerire il peso del ricovero e di offrire un supporto concreto anche alle famiglie”. Il presidente Di Candia esprime un ringraziamento sentito al direttore del “Luigi Curto”, dott. Luigi Mandia, e al primario del reparto di Pediatria, dott. Teodoro Stoduto, per la disponibilità e la collaborazione dimostrate fin dalle prime fasi del ripristino del servizio; nonché alla Cooperativa Sociale Iskra per la qualità del progetto ludico-educativo predisposto.
“È una splendida iniziativa –afferma Luigi Mandia – che contraddistingue ancora una volta da parte di tutti i protagonisti una grande predisposizione alla ricerca di umanità e alla vicinanza ai bambini e alle famiglie”.
Il laboratorio si configura come uno spazio di gioco inteso non come semplice distrazione, ma come vero e proprio strumento educativo e di benessere, capace di favorire nei bambini l’espressione delle emozioni, la riduzione di ansie e paure legate all’ospedalizzazione e una migliore elaborazione dell’esperienza di cura.
“Questo laboratorio – evidenzia il direttore del Consorzio Antonio Florio– rappresenta una continuità con un’esperienza che in passato ha già prodotto risultati positivi. L’obiettivo è alleggerire i giorni di degenza dei bambini attraverso attività di animazione e laboratoriali svolte da personale qualificato, in costante coordinamento con il personale sanitario. Le attività proposte hanno ricadute positive anche sui genitori, che trovano in questo servizio un momento di sollievo e un supporto indiretto nel difficile percorso del ricovero dei figli”.
Il progetto curato dalla Cooperativa Sociale Iskra prevede un articolato programma con laboratori dedicati alle emozioni, al gioco simbolico, alla creatività e alla relazione, pensati per adattarsi alle condizioni di salute dei bambini e svolti sempre in presenza. Le attività sono strutturate in modo da favorire la partecipazione spontanea, il benessere emotivo e la socializzazione, nel pieno rispetto delle regole sanitarie e organizzative del reparto.
Il ripristino del laboratorio di pediatria rappresenta dunque un ulteriore segnale concreto di attenzione verso l’infanzia e le famiglie del territorio, confermando il ruolo del Consorzio Sociale Vallo di Diano come soggetto attivo nella costruzione di servizi che integrano dimensione sanitaria e sociale, in una logica di presa in carico complessiva della persona.
– IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
Le attività del laboratorio ludico-educativo presso il reparto di Pediatria dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla proseguiranno per tutto il mese di febbraio secondo una programmazione pensata per accompagnare i piccoli pazienti in un percorso di esplorazione delle emozioni attraverso il gioco, la creatività e la relazione.
Giorni e orari di svolgimento
- Lunedì e mercoledì: ore 15.00 – 17.15
- Venerdì: ore 10.00 – 12.15
Tema del mese: Un mese per esplorare le emozioni
– Lunedì – 2, 9, 16, 23 febbraio
- La scatola delle emozioni (gioia, rabbia, paura, tristezza) attraverso oggetti e immagini emotive
- Bolle di respiro: emozioni che si trasformano e volano via, bolle emotive
- Il Carnevale delle emozioni: creazione di maschere emotive e spazio relazionale per genitori
– Mercoledì – 4, 11, 18, 25 febbraio
- Scatola mangia-paura: riconoscere e affidare le paure
- Come mi sento oggi? Un viaggio tra emozioni e colori
- Costruiamo il pupazzo delle emozioni: un amico che racconta storie
- Sfilata dei piccoli supereroi: parata in maschera
– Giovedì – 12 e 26 febbraio
(in collaborazione con La Cantina delle Arti)
- Laboratorio di teatro emotivo: la magia delle storie, letture animate e partecipate
– Venerdì – 6, 13, 20, 27 febbraio
- Il meteo delle emozioni: sole, nuvole e temporali dentro di me – “Che tempo ho dentro?”
- Memory delle emozioni: scopro, abbino e riconosco
- Laboratorio emotivo-motorio: colori, ritmo ed espressione
- Maschere in festa: attività creative dedicate alla realizzazione di maschere colorate