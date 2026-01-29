È stato ufficialmente ripristinato a partire dal mese di gennaio il laboratorio ludico-educativo presso il reparto di Pediatria dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, servizio già attivo in anni precedenti e che era stato sospeso a seguito della pandemia da Covid-19.

L’iniziativa è promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano – Ambito S10 in collaborazione con la Cooperativa Sociale Iskra e si inserisce nel quadro delle attività di tutela dei minori e di promozione del benessere psico-sociale in ambito sanitario.

Il laboratorio si svolge all’interno della stanza già presente e attrezzata nel reparto di Pediatria, messa a disposizione dalla direzione ospedaliera, spazio che oggi torna a essere dedicato anche a un percorso strutturato, continuativo e qualificato. Un elemento centrale del progetto è rappresentato dalla programmazione su più giornate settimanali, una scelta organizzativa precisa e consapevole pensata per rispondere alle caratteristiche del reparto di Pediatria, dove il ricambio dei piccoli pazienti è frequente. La presenza degli operatori per più giorni a settimana consente, infatti, di offrire a un numero sempre maggiore di bambini la possibilità di partecipare alle attività, intercettando anche coloro che vivono degenze brevi e garantendo così un accesso più equo e diffuso al servizio.

Come sottolineato dal presidente del Consorzio Sociale Vallo di Diano Michele Di Candia “si tratta di un progetto importante, che nasce dalla consapevolezza che i bambini ricoverati non sono soltanto pazienti da curare, ma persone da accompagnare anche sul piano emotivo. Riprendere questo laboratorio significa restituire ai piccoli momenti di normalità, di gioco e di relazione, capaci di alleggerire il peso del ricovero e di offrire un supporto concreto anche alle famiglie”. Il presidente Di Candia esprime un ringraziamento sentito al direttore del “Luigi Curto”, dott. Luigi Mandia, e al primario del reparto di Pediatria, dott. Teodoro Stoduto, per la disponibilità e la collaborazione dimostrate fin dalle prime fasi del ripristino del servizio; nonché alla Cooperativa Sociale Iskra per la qualità del progetto ludico-educativo predisposto.

“È una splendida iniziativa –afferma Luigi Mandia – che contraddistingue ancora una volta da parte di tutti i protagonisti una grande predisposizione alla ricerca di umanità e alla vicinanza ai bambini e alle famiglie”.

Il laboratorio si configura come uno spazio di gioco inteso non come semplice distrazione, ma come vero e proprio strumento educativo e di benessere, capace di favorire nei bambini l’espressione delle emozioni, la riduzione di ansie e paure legate all’ospedalizzazione e una migliore elaborazione dell’esperienza di cura.

“Questo laboratorio – evidenzia il direttore del Consorzio Antonio Florio– rappresenta una continuità con un’esperienza che in passato ha già prodotto risultati positivi. L’obiettivo è alleggerire i giorni di degenza dei bambini attraverso attività di animazione e laboratoriali svolte da personale qualificato, in costante coordinamento con il personale sanitario. Le attività proposte hanno ricadute positive anche sui genitori, che trovano in questo servizio un momento di sollievo e un supporto indiretto nel difficile percorso del ricovero dei figli”.

Il progetto curato dalla Cooperativa Sociale Iskra prevede un articolato programma con laboratori dedicati alle emozioni, al gioco simbolico, alla creatività e alla relazione, pensati per adattarsi alle condizioni di salute dei bambini e svolti sempre in presenza. Le attività sono strutturate in modo da favorire la partecipazione spontanea, il benessere emotivo e la socializzazione, nel pieno rispetto delle regole sanitarie e organizzative del reparto.

Il ripristino del laboratorio di pediatria rappresenta dunque un ulteriore segnale concreto di attenzione verso l’infanzia e le famiglie del territorio, confermando il ruolo del Consorzio Sociale Vallo di Diano come soggetto attivo nella costruzione di servizi che integrano dimensione sanitaria e sociale, in una logica di presa in carico complessiva della persona.

– IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Le attività del laboratorio ludico-educativo presso il reparto di Pediatria dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla proseguiranno per tutto il mese di febbraio secondo una programmazione pensata per accompagnare i piccoli pazienti in un percorso di esplorazione delle emozioni attraverso il gioco, la creatività e la relazione.

Giorni e orari di svolgimento

Lunedì e mercoledì: ore 15.00 – 17.15

ore Venerdì: ore 10.00 – 12.15

Tema del mese: Un mese per esplorare le emozioni

– Lunedì – 2, 9, 16, 23 febbraio

La scatola delle emozioni (gioia, rabbia, paura, tristezza) attraverso oggetti e immagini emotive

(gioia, rabbia, paura, tristezza) attraverso oggetti e immagini emotive Bolle di respiro : emozioni che si trasformano e volano via, bolle emotive

: emozioni che si trasformano e volano via, bolle emotive Il Carnevale delle emozioni: creazione di maschere emotive e spazio relazionale per genitori

– Mercoledì – 4, 11, 18, 25 febbraio

Scatola mangia-paura : riconoscere e affidare le paure

: riconoscere e affidare le paure Come mi sento oggi? Un viaggio tra emozioni e colori

Un viaggio tra emozioni e colori Costruiamo il pupazzo delle emozioni : un amico che racconta storie

: un amico che racconta storie Sfilata dei piccoli supereroi: parata in maschera

– Giovedì – 12 e 26 febbraio

(in collaborazione con La Cantina delle Arti)

Laboratorio di teatro emotivo: la magia delle storie, letture animate e partecipate

– Venerdì – 6, 13, 20, 27 febbraio

Il meteo delle emozioni : sole, nuvole e temporali dentro di me – “Che tempo ho dentro?”

: sole, nuvole e temporali dentro di me – “Che tempo ho dentro?” Memory delle emozioni : scopro, abbino e riconosco

: scopro, abbino e riconosco Laboratorio emotivo-motorio : colori, ritmo ed espressione

: colori, ritmo ed espressione Maschere in festa: attività creative dedicate alla realizzazione di maschere colorate