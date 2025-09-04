Sono ripartiti, dopo una breve pausa estiva, i corsi alla New Kodokan Lucania di San Pietro al Tanagro.

Dunque è possibile iscriversi ai corsi di lotta, judo, pankration, boxe e fitness. I turni di allenamento di judo si tengono il lunedì, il mercoledì e il venerdì. I corsi di lotta e pankration si tengono il martedì e il giovedì. Per il pugilato i giorni di allenamento sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Possono iscriversi ai corsi di judo, lotta e pankration i bambini a partire dai 5 anni. E’ possibile anche praticare boxe a partire dai 12 anni di età.

La sala attrezzi per le lezioni di fitness è attiva tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 23. Obiettivo principale della New Kodokan Lucania è quello di offrire il massimo ai suoi clienti cercando di soddisfare ogni bisogno specifico.

Per avere maggiori informazioni sugli orari e le attività e per visitare l’impianto è possibile recarsi in sede in via Mattinelle a San Pietro al Tanagro.