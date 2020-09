Ripresi dalla videosorveglianza mentre abbandonano rifiuti a Potenza. Scattano denunce e sanzioni

L’Amministrazione comunale di Potenza ha intensificato i controlli da parte della Polizia Locale per contrastare l’abbandono di rifiuti anche con l’utilizzo delle telecamere installate sul territorio.

Nell’ultima settimana, in particolare, sono state accertate 12 violazioni per irregolare conferimento di rifiuti con sanzioni fino a 2.000 euro e, in caso di violazione a carico di ditte, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria. In tre casi si tratta di persone non residenti a Potenza che hanno abbandonato rifiuti nelle vicinanze dei cassonetti dislocati nelle aree periferiche della città.

L’attività ha interessato anche il centro storico con servizi in borghese. E’ stato sanzionato un residente, ripreso dalle telecamere mentre abbandonava un sacchetto di rifiuti in Largo Duomo.

Le immagini dell’impianto di videosorveglianza cittadina saranno sempre più utilizzate per contrastare il deprecabile comportamento di chi, nel centro storico, utilizza i cestini di cortesia per liberarsi dei sacchetti contenti rifiuti. I servizi di appostamento e la visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, nonché le puntuali segnalazioni dei cittadini, permettono alla Polizia Locale di controllare e reprimere quei comportamenti incivili che minano il decoro della città. L’attività continuerà nei prossimi giorni con l’impiego del personale appartenente all’Unità Operativa “Decoro urbano e tutela ambientale” della Polizia Locale di Potenza.

– Chiara Di Miele –