Ripresa del mercato settimanale a Sant’Arsenio, il sindaco Pica replica alla minoranza: “Polemiche inutili”

“Polemiche inutili e strumentali”.

Il Sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica definisce così l’attacco del gruppo di minoranza “Sì Cambia” in merito ai ritardi legati alla ripresa del mercato settimanale dopo l’emergenza Coronavirus.

“Il problema è stato già discusso e risolto nei giorni precedenti in un incontro al Comune con alcuni rappresentanti dei commercianti – spiega Pica – concordando con loro la ripresa delle attività per venerdì 12 giugno, e così sarà. Va precisato che la materia, a seguito dell’emergenza Coronavirus, è stata disciplinata con due Ordinanze Sindacali. Il tutto in applicazione delle disposizioni nazionali e delle ordinanze regionali vigenti che miravano e mirano al contenimento del contagio ed alla tutela igienico-sanitaria dei cittadini e degli operatori”.

Secondo Pica, inoltre, “sino al 5 giugno nessuna sollecitazione alla riapertura è pervenuta sia da parte dei venditori che da parte degli utenti. Inoltre, la riapertura dei mercati settimanali e le linee guida sanitarie da seguire risultano adottate il 20 maggio e con prima decorrenza il 22 maggio”.

“Per cui, il ritardo invocato – conclude – si riferisce ad un periodo comunque breve che è servito ad adottare le necessarie misure organizzative e, soprattutto, a consentire agli operatori l’espletamento di tutte le formalità previste”.

– Claudia Monaco –

