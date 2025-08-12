In fiamme un ripetitore telefonico ieri ad Agropoli. E’ successo nelle prime ore del mattino, in località Selva.

L’antenna è stata improvvisamente avvolta dal fuoco, per causa da chiarire. La coltre di fumo e le fiamme ben visibili hanno attirato l’attenzione dei residenti, preoccupati per l’accaduto.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento che hanno domato il rogo che sembrerebbe essere scaturito dai quadri elettrici.

Fortunatamente non sono stati registrati feriti o danni nell’area circostante. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri della locale Compagnia, volte anche ad escludere eventuali matrici dolose.