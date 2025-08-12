Ripetitore telefonico in fiamme ad Agropoli. Vigili del Fuoco domano il rogo
In fiamme un ripetitore telefonico ieri ad Agropoli. E’ successo nelle prime ore del mattino, in località Selva.
L’antenna è stata improvvisamente avvolta dal fuoco, per causa da chiarire. La coltre di fumo e le fiamme ben visibili hanno attirato l’attenzione dei residenti, preoccupati per l’accaduto.
Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento che hanno domato il rogo che sembrerebbe essere scaturito dai quadri elettrici.
Fortunatamente non sono stati registrati feriti o danni nell’area circostante. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri della locale Compagnia, volte anche ad escludere eventuali matrici dolose.