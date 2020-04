ripartiamonsieme. L’Araba Fenice di Altavilla Silentina mette in palio un soggiorno in Hotel e SPA

L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina per il lancio dell’iniziativa #ripartiamonsieme ha pensato di ringraziare chi è rimasto accanto alla struttura ricettiva in questo momento particolare per le attività alberghiere e ristorative.

Si potrà vincere un soggiorno gratuito per due persone presso L’Araba Fenice Hotel & Resort con un percorso benessere nell’Astrea Wellness & SPA.

Per partecipare basta seguire su Instagram le pagine @larabafenicehotel e @astreaspa, mettere il like al post del concorso, commentare, inserire l’hashtag #ripartiamodallemozioni e taggare le persone che porteresti con te (si può ripetere questo passaggio quante volte si desidere, anche con diverse persone). Le persone taggate dovranno seguire entrambe le pagine, altrimenti in caso di estrazione non sarà valida la vincita.

Poi è necessario fare uno screenshot della foto del Resort preferita, ripostarla in una storia e taggare L’Araba Fenice scrivendo #ripartiamodallemozioni. C’è tempo fino alle 23:59 del 15 aprile.

Il vincitore verrà annunciato nelle Instagram Stories giovedì 16 aprile alle 16.

“Continueremo a lavorare senza sosta per supportarti sia in questo momento che in un domani, quando torneremo ad ospitarti come facevamo prima” fanno sapere dalla Direzione.

CLICCA QUI per vedere il video realizzato dallo staff dell’Hotel che annuncia:”Tutti insieme ce la faremo“.

– Chiara Di Miele –