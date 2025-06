“Il rinvio delle elezioni regionali non serve per fare un favore a De Luca, ma per non danneggiare i cittadini. Ma a Roma non lo capiscono, sono dementi”.

Così Vincenzo De Luca a Castellammare di Stabia per un convegno sui Monti Lattari interviene sulle elezioni in Regione Campania.

De Luca ha così attaccato il governo Meloni e anche il Pd: “Sono dementi, a Roma pensano solo a quando si devono ricandidare. Io ho chiesto un rinvio delle elezioni per un problema tecnico, legato al fatto che l’altra volta si è votato in ritardo per il Covid”.

Sul partito della Schlein l’ennesimo attacco: “Non si capisce che a pagare saranno i cittadini e invece soprattutto il Pd pensa solo alle sue beghe, sono i più dementi di tutti“.

“Non puoi investire, non puoi programmare, ma questo non si capisce – afferma – qualcuno dice ‘la resistenza triste di De Luca’ ma siamo tutti in silenzio, dovreste fare voi la resistenza per difendere la Campania. Nel frattempo 5 Regioni non approveranno il bilancio di previsione entro dicembre mettendo a rischio i fondi Pnrr”.