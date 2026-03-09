Si sono svolte ieri le Elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Potenza.

Per la lista “Provincia Unita – Centro Sinistra Unito” sono stati eletti Luigi Simonetti con 6.601 voti ponderati, Giammarco Guidetti con 5.719 voti ponderati, Enzo Stella Brienza con 5.447 voti ponderati, Salvatore Falabella con 4.528 voti ponderati, Vitina Claps con 4.282 voti ponderati mentre per “Casa Riformista – Italia Viva – Progetto Civico Italia” Filippo Sinisgalli con 9.478 voti ponderati, Maria Cillo con 3.716 voti ponderati e per “La Provincia dei 100 Comuni” Giovanni Russo con 6.542 voti ponderati e Alfonso Nardella con 4.258 voti ponderati.

Per “Azione con Calenda” eletto Carminedavide Pace con 3.743 voti ponderati, per “Forza Italia Berlusconi” Giovanna Di Sanzo con 4.883 voti ponderati e per “Fratelli d’Italia” Federico Pippa con 6.407 voti ponderati.

Su 1.190 aventi diritto hanno votato in 1.021, per una percentuale di affluenza pari al 85,8%.

“I miei più sinceri auguri e un caloroso in bocca al lupo ai consiglieri neoeletti – ha dichiarato il Presidente Christian Giordano – con la certezza che il percorso che ci apprestiamo a iniziare sarà caratterizzato da un confronto proficuo e da una sinergia costante. L’ottima affluenza registrata in questa tornata elettorale è un segnale di partecipazione viva e di forte attenzione verso il nostro Ente; il riconoscimento del ruolo che le Province rivestono e del desiderio reale dei rappresentanti locali di mettersi al servizio del territorio. Un ringraziamento ai consiglieri uscenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni complessi. Allo stesso modo, ringrazio tutti i candidati per aver offerto il proprio contributo e la propria disponibilità. Oggi inizia per la nostra Provincia un nuovo cammino che, sono certo, percorreremo coesi e determinati, con l’unico obiettivo di operare per il bene delle comunità che rappresentiamo”.