Il rinnovo del contratto dei lavoratori di ANAS S.p.A. segna un passaggio importante per il riconoscimento del ruolo strategico di chi ogni giorno garantisce la sicurezza e la funzionalità della rete stradale nazionale.

A dichiararlo è Tonino Perrelli, dirigente della UGL Viabilità e Logistica, Segretario Regionale per la Calabria e componente del Direttivo Nazionale.

“Il rinnovo del contratto rappresenta un segnale positivo per tutto il comparto. I lavoratori di ANAS svolgono un ruolo essenziale per la sicurezza delle infrastrutture e per la mobilità del Paese. È necessario continuare su questa strada, rafforzando le tutele, valorizzando le professionalità e investendo con decisione nel settore. Come UGL – spiega Perrelli – continueremo a seguire con attenzione l’attuazione degli accordi, affinché le misure previste producano effetti concreti per i lavoratori e contribuiscano al miglioramento dell’efficienza del sistema infrastrutturale”.

“Il settore della viabilità – conclude – rappresenta un pilastro dello sviluppo economico e sociale. Mettere al centro i lavoratori significa garantire servizi più sicuri ed efficienti per cittadini e territori”.