Rimane chiusa ai fedeli la strada per il Sacro Monte di Novi Velia. Domani riapertura del santuario

Rimane chiusa la strada che conduce i fedeli al Sacro Monte di Novi Velia.

Alla vigilia della riapertura del santuario dedicato alla Madonna, prevista per domani, domenica 26 maggio, l’ordinanza comunale non è stata revocata.

Ordinanza, occorre ricordare, che si è resa necessaria dopo una serie di segnalazioni e verifiche effettuate dall’Ufficio di Polizia Municipale di Novi Velia che ha riscontrato una serie di problematiche relative alla sicurezza e alla percorribilità della Strada Comunale Ponte Torna – Frazione Santuario.

Ieri mattina, inoltre, è stato effettuato un sopralluogo del Genio Civile per le dovute verifiche e valutare l’investimento per la conseguente messa in sicurezza.

Qualche settimana fa il percorso è stato reso inaccesibile dopo il posizionamento di alcuni massi di cemento.

Nel frattempo sarà possibile recarsi al santuario attraverso il vecchio percorso che prevede l’accesso solo a piedi.

– Claudia Monaco –

