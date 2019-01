Rifiuti sulla spiaggia del lido Venere ad Agropoli a causa di mareggiate. Nuovo intervento di pulizia

Le mareggiate degli ultimi giorni avevano riportato nuovamente plastica e altri rifiuti sulla spiaggia compresa tra torre San Marco e foce Solofrone ad Agropoli. Così come accaduto nelle scorse settimane, è stata disposta la pulizia dell’intero tratto di arenile di competenza, al fine di evitare che tali rifiuti potessero, con una successiva mareggiata, essere riportati in mare, con le conseguenze immaginabili in termini di inquinamento e non solo.

La situazione viene tenuta monitorata costantemente dal sindaco Adamo Coppola, di concerto con il vicesindaco ed assessore all’Ambiente Elvira Serra e con l’assessore al Porto e Demanio Eugenio Benevento.

“La nostra attenzione alle spiagge e al nostro mare – afferma il sindaco Adamo Coppola – è massima. Certo, a causa delle mareggiate continue diventa più complicato garantire la pulizia delle spiagge nel periodo autunnale/invernale, ma dobbiamo intervenire, in maniera categorica, quando queste portano a riva materiale inquinante. Un grazie va agli operai della Sarim, che hanno raccolto circa 80 sacchi di materiale che si era riversato negli ultimi giorni sull’arenile, nei pressi del lido Venere“.

“Il mare – conclude – è il nostro tesoro più prezioso, custodiamolo e rispettiamolo“.

– Paola Federico –

