Rifiuti speciali pericolosi nel Vallo di Diano. Forza Nuova:”Dobbiamo salvare la nostra terra”

Dopo l’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, che ieri hanno denunciato un imprenditore ed un autista con le accuse di deposito e trasporto illecito di rifiuti speciali pericolosi tossico-cancerogeni, intervengono i dirigenti di Forza Nuova, Valerio Arenare, originario del Vallo di Diano, ed il coordinatore regionale Ivano Manno.

I militari nella zona industriale di Polla hanno fermato e controllato un camion con a bordo del rimorchio 6 cisterne da 1000 litri di idrossido di potassio. Nell’azienda sono stati sequestrati altri 10 silos per un totale di 16mila litri di sostanze altamente tossiche ed irritanti.

“Un altro episodio – affermano – che avrebbe potuto mettere in pericolo il nostro territorio è stato fortunatamente sventato. Forza Nuova sta lavorando su tutto il territorio campano per evidenziare questo problema anche tramite delle raccolte firme. Non possiamo più tollerare l’avvelenamento del nostro territorio. Saremo prossimamente presenti con banchetti a Napoli e ad Afragola, il 26 saremo a Benevento con un sit-in sempre sullo stesso tema e prossimamente organizzeremo banchetti sia nel Vallo di Diano che nel Cilento. Dobbiamo salvare la nostra terra e siamo pronti a fare di tutto per riuscirci“.

– Chiara Di Miele –

