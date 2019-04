Continua a far discutere un nostro articolo che nei giorni scorsi segnalava la presenza di numerosi rifiuti nel cortile della Certosa di San Lorenzo.

Quattro contenitori adibiti alla raccolta della differenziata, in seguito, sono stati posizionati a pochi passi dagli esercizi commerciali e la spazzatura è stata raccolta.

Sulla questione, inoltre, è intervenuto il consigliere comunale Settimio Rienzo che ha voluto sottilineare “il motivo e chi fece rimuovere i cestini”.

“Puntualmente venivano lasciate buste di immondizia ai lati dei cestini – spiega Rienzo – Decidemmo, cosi, di rimuoverli temporaneamente in accordo sia con il vicesindaco Michela Cimino sia con il Responsabile del Polo Museale, in attesa dell’acquisto dei nuovi cestini più piccoli e consoni all’ambiente, inseriti nel grande progetto di adeguamento agli standard di fruizione del Programma Operativo Nazionale Cultura e Sviluppo. Intanto, sempre per salvaguardare il decoro della corte esterna della Certosa, ne posizionammo alcuni all’interno dell’ufficio turistico presidiato quotidianamente. La rimozione dei cestini ha migliorato di gran lunga la pulizia nella corte esterna con qualche disagio nel periodo delle gite scolastiche e durante le feste serali estive quando vengono lasciati cartoni di pizza e bottiglie di vetro. Disagio che la presenza dei cestini non risolve perché legato all’inciviltà”.

“Personalmente – conclude Rienzo – mi sono sempre battuto per la pulizia della Certosa, con grande attenzione anche delle zone più nascoste ed oggetto di abbandono dei rifiuti come la corte della Spezieria e il giardino grazie anche alla collaborazione attiva della Comunità Montana e di Legambiente. Sempre in quest’ottica abbiamo presentato un progetto a valere sui fondi PSR proprio per migliorare il decoro e l’accoglienza turistica della nostra cittadina. Progetto che pochi giorni fa ha ricevuto il Decreto di finanziamento”.

