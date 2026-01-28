Rifiuti abbandonati in strada ad Agropoli. Cittadino rintracciato e sanzionato
La Polizia Municipale di Agropoli ha sanzionato un cittadino che aveva abbandonato diversi rifiuti in via Giubileo.
L’individuazione è avvenuta analizzandone il contenuto e tramite un attento incrocio di dati.
Con il Decreto Legge n. 116/2025 sono state inasprite le pene rispetto a chi si rende responsabile di reati ambientali, per tutelare maggiormente la salute pubblica e l’ambiente.
La Polizia Municipale effettuerà un monitoraggio attento e costante dei punti sensibili del territorio al fine di contrastare con fermezza gli incivili.