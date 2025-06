Polizia Municipale in azione per la lotta al rifiuto selvaggio sulla fascia costiera di Marina di Eboli.

Il personale guidato dal Comandante De Sanctis ha sanzionato diversi trasgressori a seguito dell’utilizzo del sistema E-killer: si tratta di un dispositivo installato per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Negli ultimi mesi, il sistema ha permesso di individuare e sanzionare numerosi trasgressori, sia con sanzioni amministrative che penali. La telecamera E-killer è entrata in azione presso le discariche di Campolongo. In via dei Salici, teatro di deposito di rifiuti, dopo giorni di posizionamento e ore ed ore di lavoro per estrapolazione delle immagini sono state elevate 10 sanzioni amministrative da 216 euro.

I trasgressori sono residenti prevalentemente a Eboli, Capaccio e Battipaglia, tutti maschi. Le infrazioni più comuni rilevate riguardano l’abbandono di rifiuti urbani e lo scarico di rifiuti speciali in aree non autorizzate.

“L’Amministrazione comunale – ha sottolineato il Sindaco Mario Conte – sta lavorando in sinergia per risolvere il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti. Continueremo ad investire in tecnologie innovative per la tutela dell’ambiente grazie all’imminente dotazione di ulteriori 10 fototrappole agli agenti della Municipale e agli ispettori ambientali, come richiesto dall’assessore all’Ambiente Nadia La Brocca e programmato dall’Assessore alla Polizia Municipale Antonio Corsetto. Sarà un potente deterrente contro l’inciviltà di alcuni residenti e dei soggetti provenienti da altre località, che sversano abusivamente sul nostro territorio”.

Il Sindaco invita dunque tutti i cittadini a collaborare per mantenere il territorio pulito e decoroso, facendo anche pervenire le segnalazioni alla Polizia Municipale al numero 0828361515, fornendo elementi utili per risalire ai responsabili.