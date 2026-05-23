Il Comune di Atena Lucana avvisa la cittadinanza che Anas Campania ha disposto la chiusura temporanea della circolazione stradale della rotonda per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale.

La rotatoria di Atena Scalo è compresa tra l’intersezione SS19 con SS166 e lo svincolo autostradale A2.

Oltre alla scorsa notte, un’ulteriore chiusura è prevista dalle ore 21 di lunedì 25 e alle ore 6 di martedì 26 maggio.

Lo snodo sarà interdetto al traffico veicolare per tutta la durata delle operazioni ed è stato predisposto il percorso alternativo per via Taverne e le aree di parcheggio adiacenti alla rotatoria.

L’amministrazione con il sindaco Luigi Vertucci invita gli automobilisti alla massima prudenza, a rispettare a seguire le indicazioni dei movieri e della segnaletica di cantiere. “Ci scusiamo per i temporanei disagi, necessari al miglioramento della sicurezza delle nostre strade”.