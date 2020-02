Rientrano a Sapri dalla Lombardia. Il sindaco predispone la quarantena per 2 donne

Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, in seguito alla circolare emanata dal Ministero della Salute, ha disposto la quarantena in via precauzionale, della durata di 14 giorni, per due donne provenienti da zone sensibili.

Le donne sono rientrate qualche giorno fa da un paese della Lombardia vicino all’epicentro di casi di Coronavirus e una volta a Sapri si sono recate dal medico di base che ha riscontrato dei sintomi da raffreddamento.

Le due donne per almeno 14 giorni non potranno lasciare la propria abitazione e non dovranno avere contatti con altre persone.

– Paola Federico –