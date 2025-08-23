Riduzione Tari per le famiglie a Caggiano. Prorogata la scadenza delle istanze
L’Amministrazione comunale di Caggiano, guidata dal sindaco Modesto Lamattina, sempre attenta all’aiuto concreto verso le fasce più deboli della comunità, anche quest’anno prevede delle riduzioni importanti sulla tariffa totale (fissa+variabile) della TARI per le famiglie.
Su istanza dell’interessato si potrà chiedere una riduzione pari a 60% per nuclei familiari con ISEE fino a 6.500 euro, 40% per nuclei familiari con ISEE da 6.500,01 a 8.500,00 euro, 30% per nuclei familiari con ISEE da 8.500,01 a 10.000 euro, 20% per nuclei familiari con ISEE da 10.000,01 a 12.000.
La riduzione sarà applicata solo se il soggetto richiedente sia in regola con i versamenti TARI precedenti. La scadenza è prorogata alle ore 12 del 28 agosto.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del comune.