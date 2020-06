“Ricorderemo per sempre i tuoi sorrisi”. Il saluto commosso degli alunni di Polla al Sindaco Giuliano

Nel cuore di Rocco Giuliano la scuola, a Polla, ha avuto sempre un posto di primissimo piano.

La sua è stata sempre una presenza costante, costruttiva, generosa, collaborativa con tutti i docenti, con tutto il personale della scuola e con tutti i dirigenti che negli anni si sono avvicendati.

Un punto di riferimento non solo istituzionale ma soprattutto umano. Li conosceva uno per uno gli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo di Polla e spesso si recava nelle loro classi, magari anche solo per un semplice saluto.

E gli alunni della quinta classe della scuola primaria di Polla capoluogo, ieri sera, spontaneamente, hanno contattato la loro maestra d’italiano, Maria Medici, per affidarle il loro sincero e commovente saluto.

“Caro sindaco Rocco Giuliano – scrivono – purtroppo non sei più tra noi, ma di certo ora sei in un posto migliore. Sei stato un uomo buono ed un bravissimo sindaco per il tuo paese. Hai amato tutti, sempre gentile e presente nella vita scolastica. Noi bambini ricorderemo sempre i tuoi sorrisi e le carezze che non mancavano mai. Ricorderemo sempre la persona meravigliosa che sei stata e la felicità che si leggeva nei tuoi occhi il giorno in cui regalasti a noi bambini la nostra bellissima scuola! Ti auguriamo di riposare in pace e di pregare dal cielo per la tua amata Polla. Tutti noi non ti dimenticheremo mai e ti porteremo per sempre nel cuore”.

– redazione –