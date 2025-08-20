Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno notificato un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per un 35enne gravemente indiziato del reato di riciclaggio di veicoli rubati.

L’attività nasce nel mese di febbraio 2023 quando, nell’ambito di un normale controllo stradale, i Carabinieri della Stazione di Roma Divino Amore hanno sequestrato un’Alfa Romeo Stelvio a noleggio, immatricolata in Francia, con targhe francesi, a bordo della quale si trovava un cittadino italiano.

Dagli accertamenti è emerso che l’auto era oggetto di furto commesso in Campania a giugno 2022. Le targhe francesi invece sono risultate rubate a Marsiglia e appartenevano originariamente a una Fiat 500 mentre il telaio dell’auto era stato alterato mediante l’applicazione di un adesivo con un numero di telaio diverso da quello originale, al fine di nasconderne l’identità reale.

Le complesse attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e condotte tra Lazio, Campania e Calabria hanno portato alla scoperta di un articolato sistema di riciclaggio di veicoli rubati. Alcune Stelvio, infatti, sono state rubate a Salerno, Angri, Sant’Egidio del Monte Albino e Nocera Inferiore.

Il modus operandi attuato dagli indagati, titolari di una società di noleggio auto, riguardava l’acquisto di veicoli rubati che venivano nazionalizzati e reimmatricolati con la collaborazione di un amministratore di pratiche auto che a sua volta delegava le operazioni a un’altra agenzia di pratiche auto e provvedeva ad intestare i veicoli riciclati ad ignari titolari di società.

Le indagini hanno permesso di individuare, sequestrare e restituire agli aventi diritto 6 auto tra cui 3 Alfa Romeo Stelvio, una Smart Fortwo, una Fiat Panda e una Fiat 500 X, tutte rubate tra le province di Napoli, Salerno e Benevento e reimmesse in circolazione nella Capitale.

A seguito di approfonditi accertamenti, il Giudice per le Indagini Preliminari di Roma, su richiesta del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Roma, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 35enne di Boscotrecase, gravemente indiziato delle operazioni di riciclaggio di veicoli rubati. Dopo aver eseguito l’ordinanza i Carabinieri della Stazione di Roma Divino Amore hanno condotto l’indagato presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, ricordando che vige la presunzione d’innocenza fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.