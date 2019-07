Richiesta di aiuto per un gommone disperso nelle acque di Salerno. Si attivano le ricerche

Sono ore di apprensione nelle acque di Salerno per quattro persone, due adulti e due bambini, che sarebbero dispersi al largo a bordo di un gommone bianco.

Ieri pomeriggio, infatti, alla Capitaneria di Porto di Salerno è giunta via radio una richiesta di aiuto relativa ad un gommone in difficoltà che dovrebbe essere partito per mare da Salerno. Presumibilmente ad effettuare l’SOS dovrebbero essere stati i quattro coinvolti.

Immediatamente si sono attivate le ricerche, sia via mare che per via aerea grazie alla presenza del “Manta” della Guardia Costiera. Le attività si sono protratte per tutta la notte e questa mattina sono state supportate anche da un elicottero dei Vigili del Fuoco che ha sorvolato lo specchio d’acqua in cui potrebbe trovarsi il gommone, nel tratto che va da Salerno alla Costiera Amalfitana.

Nonostante le ricerche, però, dei quattro dispersi non si sa altro e al momento non risultano denunce relative alla scomparsa di qualcuno in mare.

La Capitaneria di Porto di Salerno sta dispiegando tutte le forze, in termini di uomini e di mezzi, per riuscire a ritrovare il gommone e a mettere in salvo i quattro in difficoltà.

– Chiara Di Miele –