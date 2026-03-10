Questa mattina la Polizia di Stato di Salerno, con investigatori della Squadra Mobile e la collaborazione del Servizio Centrale Operativo, ha dato esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso dalle Autorità della Romania nei confronti di un 45enne rumeno condannato a 10 anni e 8 mesi per atti sessuali con minorenne e violenza a pubblico ufficiale.

L’uomo nel 2022 aveva avuto due rapporti sessuali con una 15enne e, nel corso di un controllo di polizia, aveva provocato lesioni ad un agente.

L’arresto scaturisce da un’attività info-investigativa svolta anche attraverso la collaborazione delle Autorità di Polizia rumene e dell’Ufficiale di Collegamento rumeno in Italia, che ha consentito di localizzare il ricercato in un’abitazione ad Agropoli in località Moio, dove dallo scorso anno viveva con una connazionale 46enne e i tre figli della donna.

Il 45enne, giunto negli Uffici della Squadra Mobile, al termine degli atti di rito è stato trasferito nel Carcere di Salerno a disposizione della Corte d’Appello.

L’attività si inerisce nel più ampio progetto del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato denominato “Wanted”, finalizzato alla localizzazione e alla cattura di persone di elevato spessore criminale con la collaborazione, tramite il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, anche delle Forze di Polizia estere.