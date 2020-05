Riattivazione del Pronto soccorso di Agropoli. La soddisfazione del sindaco Coppola

Sarà riattivato a giugno il Pronto soccorso dell’ospedale di Agropoli.

Lo ha confermato il presidente della Campania Vincenzo De Luca, ieri, durante una sua diretta Facebook.

“Una informazione che noi conoscevamo – ha affermato il sindaco Adamo Coppola – ma che è stato giusto far annunciare per bocca del governatore della Regione Campania”.

Verrà attivato un pronto soccorso con Rianimazione, laboratorio di Radiologia h24 e laboratorio analisi. Ci sarà possibilità di week surgery ovvero sarà possibile compiere ricoveri della durata fino ad una settimana, con interventi compatibili. Saranno a disposizione posti letto a sufficienza.

“E’ stata una vittoria di tutta la Città – ha proseguito Coppola – Un lavoro silente che abbiamo compiuto da tempo e che finalmente si avvia a portare i primi frutti. Non nascondo l’emozione. E’ questo il legittimo risultato di un territorio che non si è mai stancato di far valere le proprie ragioni di adeguata assistenza sanitaria emergenziale. E’ un risultato di sinergia politico-istituzionale che non ha mai conosciuto frontiere, fra maggioranza e minoranze. Sono tanti anni che aspettavamo questo momento e sono certo che anche nei cittadini si è riaccesa la speranza, la felicità, il senso di sicurezza, che era stato smarrito, quando nel 2013 ci vennero a chiudere l’ospedale, utilizzando catene e catenacci. Ma oggi è tempo di voltare pagina e di pensare positivo: quando si vince, si vince tutti insieme. Oggi godiamoci questa vittoria: in questa battaglia non dobbiamo vedere sconfitti, ma siamo tutti vincitori. Finalmente il diritto alla salute per Agropoli e l’intero comprensorio cilentano torna ad essere tutelato. Ovviamente il percorso prosegue”.

– Claudia Monaco –