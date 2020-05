Il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, ha disposto la riapertura dei Musei Provinciali e della Direzione a partire dal 21 maggio, con l’accesso al pubblico dei siti museali a partire da domani, sabato 23 maggio. Le Biblioteche Provinciali saranno invece aperte da lunedì 25 maggio.

“Riapriamo al pubblico i nostri spazi museali e le biblioteche – dichiara il Presidente Strianese – nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale e dopo adeguata sanificazione fatta nei giorni scorsi. Ovviamente bisogna seguire le raccomandazioni solite di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione del Covid-19. Parliamo di misure fondamentali che ormai tutti conosciamo e che bisogna adottare con responsabilità nei luoghi pubblici a tutela di sé stessi e degli altri“.

Per quanto riguarda i Siti museali i visitatori sono invitati a programmare la visita informandosi su modalità e accesso telefonando alla struttura, oppure inviando una mail all’indirizzo museibiblioteche@provincia.salerno.it. Bisognerà consentire agli operatori la misurazione della temperatura corporea prima di accedere al sito ed sarà obbligatorio indossare le mascherine per la protezione individuale; sono consigliati guanti monouso fino al termine della visita e bisogna seguire con attenzione le indicazioni fornite per l’accesso al sito e per il percorso di visita. Naturalmente vanno rispettate le misure di distanziamento sociale sia durante il percorso di visita che nell’area di attesa per l’accesso.

Invece, in merito alle Biblioteche provinciali, lunedì 25 maggio riaprono al pubblico sia la Biblioteca Provinciale che la Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte. Verranno, però, erogati solo alcuni servizi, per esempio non sarà possibile la consultazione in loco dei volumi. È consentito il prestito dei volumi solo attraverso prenotazione telefonica o via mail. I contatti per la Biblioteca Provinciale sono: tel. 089/250621, e-mail biblioteca@provincia.salerno.it. Mentre per la Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte sono: tel. 089/614289 – 089/614359, e-mail museibiblioteche@provincia.salerno.it.

“Voglio sottolineare poi che ogni passaggio è stato studiato per la protezione sia del nostro patrimonio culturale che dei nostri visitatori e operatori – afferma Strianese -. Per esempio i volumi restituiti dopo il prestito non saranno subito disponibili per altri prestiti. Non potendo sanificare fondi documentari e collezioni librarie, metteremo in quarantena i libri. Infatti, al momento della restituzione, saranno posti in isolamento preventivo per almeno 15 giorni, per cui il materiale consultato non sarà fruibile di nuovo nei 15 giorni successivi. Vi aspettiamo nei nostri Musei e nelle nostre Biblioteche con lo spirito di collaborazione che ormai molti cittadini hanno dimostrato e sono convinto che la nostra cultura, il nostro patrimonio culturale, ci guiderà in questo complesso momento di ripartenza. Siamo una provincia che vive di turismo e la promozione dei nostri territori, dei nostri beni culturali, sono un volano fondamentale per la ripresa“.

– Paola Federico –