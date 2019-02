Riapertura Grotte di Pertosa-Auletta. A San Valentino e per tutto il weekend arriva il KissTicket

Il riposo invernale sta per terminare, i lavori di manutenzione sono finiti e le Grotte di Pertosa-Auletta hanno riposato a lungo e in pace, dopo il freddo mese di gennaio, pronte a risvegliarsi per accogliere nuovi o “vecchi visitatori”. Lo faranno dal 14 febbraio a suon di baci, di amore e di calore e, perché no, di sconti.

Come ogni anno, infatti, nel giorno di riapertura che coincide con San Valentino, è previsto il KissTicket, paghi un biglietto ed entri in due. Il 2×1 è riservato a tutte le coppie siano esse formate da amici, fidanzati, moglie e marito, genitore e figlio, ma quest’anno la formula del KissTicket varrà per tutto il weekend fino al 17 febbraio.

Le settimane di riposo hanno portato anche nuove idee e nuove proposte per i tour in grotta e saranno svelate nelle prossime settimane. Una prima novità sarà la caccia al tesoro, i nuovi laboratori didattici per i ragazzi e la visita al buio.

– Annamaria Lotierzo –