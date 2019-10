Revisione degli enti locali. Il 18 ottobre a Teggiano il corso dell’Ordine dei Commercialisti

La revisione degli enti locali è il tema del corso organizzato dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina in programma venerdì 18 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 a Teggiano presso la sede dell’Ordine in via Largo Santissima Pietà.

Ai saluti di Nunzio Ritorto, Presidente dell’Ordine di Sala Consilina seguiranno l’introduzione dei lavori di Francesco Coccaro, Presidente della Commissione Enti Locali dell’Ordine di Sala Consilina e la relazione di Paolo Longoni, commercialista e revisore legale.

Il Piano Economico Finanziario della TARI: casi concreti e particolarità e Patologie in materia di entrate a destinazione specifica o vincolata saranno i temi trattati nel corso dei lavori.

La partecipazione al convegno consentirà di ottenere 5 crediti nell’ambito del programma di Formazione Professionale Continua. Per informazioni e iscrizioni al convegno è possibile contattare la segreteria dell’Ordine di Sala Consilina al numero 0975521440 oppure inviando una email all’indirizzo info@odcecsalaconsilina.it.

– Antonella D’Alto –