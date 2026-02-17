Continuano i lavori di potenziamento infrastrutturale avviati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per migliorare l’accessibilità della stazione ferroviaria di Salerno.

Nel dettaglio, gli interventi hanno interessato la pensilina del secondo marciapiede con l’obiettivo di incrementare i livelli di visibilità e sicurezza per i viaggiatori. Il piano di riqualificazione ha previsto la realizzazione di una nuova impermeabilizzazione della copertura, il ripristino delle parti in calcestruzzo e degli intonaci, l’installazione di un moderno impianto di illuminazione a LED ad alta efficienza energetica, il recupero dei pilastri in marmo e la messa in opera di nuovi sistemi di informazione al pubblico, sia audio sia video. L’investimento economico complessivo è stato di circa 2 milioni di euro.

Contestualmente RFI annuncia che entro l’estate partiranno i lavori di rifacimento del marciapiedi dei binari 4 e 5 che saranno progressivamente innalzati da 25 cm a 55 cm sul piano del ferro così da permettere l’accesso a raso ai treni, consentendo anche alle persone a mobilità ridotta di muoversi in maniera autonoma.

Il potenziamento della stazione di Salerno si inserisce in un più ampio programma di interventi di natura infrastrutturale avviato da Rete Ferroviaria Italiana per migliorare l’esperienza di viaggio dei milioni di utenti che ogni anno transitano nelle stazioni ferroviarie italiane.