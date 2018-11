Resta avvolto dalle fiamme mentre tenta di accendere il camino. Gravemente ustionato 56enne ebolitano

Poteva trasformarsi in una tragedia la disavventura che ieri pomeriggio ha avuto come protagonista un agricoltore 56enne di Eboli rimasto gravemente ustionato mentre accendeva il camino nella sua abitazione della frazione Torre Barriate, nei pressi di Santa Cecilia.

Come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno“, l’uomo, non riuscendo ad animare il fuoco, avrebbe utilizzato dell’alcool spruzzandolo sulle fiamme. In pochissimo tempo è stato avvolto dalle fiamme che hanno bruciato i suoi abiti provocandogli ustioni di secondo grado sul corpo.

A soccorrerlo sono stati i familiari che hanno tentato di spegnere il fuoco che aveva ormai lambito lo sfortunato agricoltore.

Sul posto sono dunque giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo all’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli dove i medici gli hanno prestato le prime cure. A causa della gravità delle ustioni successivamente il 56enne è stato trasferito al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale “Cardarelli” di Napoli.

Su quanto accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Eboli.

– Chiara Di Miele –