“Malati di smog” è lo slogan perfetto per inquadrare la situazione delle città campane per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico. I dati sono ancora preoccupanti secondo il nuovo report di Legambiente “Mal’Aria di città 2026” che ha analizzato sia i livelli delle polveri sottili (PM10, PM2.5) sia del biossido di azoto (NO2).

L’obiettivo è duplice: da un lato leggere i numeri dell’anno solare appena concluso alla luce della normativa attualmente in vigore, dall’altro misurare quanto siamo lontani dai traguardi europei al 2030 che imporranno standard più stringenti e richiedono scelte rapide e strutturali. Sono 9 i comuni sui 33 monitorati che superano la soglia dei 35 giorni annui oltre il limite giornaliero di PM10: un indicatore che segnala picchi ripetuti e situazioni di criticità che, soprattutto nei periodi meteorologicamente sfavorevoli (stagnazione dell’aria, assenza di piogge e vento), costituiscono vere e proprie emergenze sanitarie. In testa si collocano Acerra (92 giorni) e San Vitaliano (84), seguite da Teverola (74) e Casoria (72); tra i grandi centri spicca Napoli (64), mentre restano sopra soglia anche Aversa (54), San Felice a Cancello (47), Maddaloni (42) e Marcianise (37).

Se si guarda al 2030, anno in cui entreranno in vigore più stringenti limiti europei sulla qualità dell’aria (20 µg/m³ per il PM10), il 74% dei comuni campani mostra medie annuali di PM10 superiori. Ad oggi, in Campania, tra le città analizzate solo sei rientrano nei limiti previsti e tra queste figura Polla con Portici, Ottati, Pignataro Maggiore, Pratella e Presenzano. Le altre dovranno ridurre le loro concentrazioni di PM10 entro il 2030.

Tra i capoluoghi di provincia la situazione più critica è a Napoli dove le concentrazioni di PM10 dovranno essere ridotte del 30% rispetto ai limiti previsti dal 2030, seguita da Benevento dove dovranno essere ridotte del 25%.

“In Campania – ha commentato Francesca Ferro, direttrice Legambiente Campania – la lotta all’inquinamento atmosferico può e deve diventare un obiettivo strutturale delle politiche ambientali. Dopo anni di criticità e di interventi la qualità dell’aria non può più essere gestita come un’emergenza, magari dipendente dai capricci della meteorologia, ma come il risultato di scelte o, meglio, di non scelte che hanno inciso negativamente per decenni sullo sviluppo della nostra regione. Sono ancora molte le città campane che riducono le concentrazioni di inquinanti troppo lentamente per rispettare i limiti europei del 2030 e tutelare la salute delle persone. Serve invece un cambio di passo: investire con continuità nel trasporto pubblico e nella mobilità sostenibile, accelerare la riqualificazione energetica degli edifici e il superamento delle fonti più inquinanti nel riscaldamento domestico e dal comparto industriale, intervenire in modo strutturale su agricoltura e allevamenti intensivi”.

Legambiente Campania chiede interventi strutturali: rendere la qualità dell’aria una priorità strutturale regionale, potenziare e rendere accessibile il Trasporto Pubblico Locale, favorire lo shift modale con leve tariffarie e servizi di mobilità condivisa, riorganizzare lo spazio urbano, logistica urbana più pulita, ridurre le emissioni dal riscaldamento, aggiornare e potenziare la rete di monitoraggio e trasparenza dei dati, aggiornare il Piano di Tutela della Qualità dell’Aria Regionale al fine di disporre dei necessari riferimenti operativi funzionali al conseguimento dei più stringenti obiettivi di qualità dell’aria fissati al 2030.