Renzi a Sassano il 16 marzo. Con lui anche Maria Elena Boschi

Dopo il sold-out delle sue ultime uscite pubbliche, Matteo Renzi sceglie Sassano per la tappa salernitana.

Alle 10.30 sabato 16 marzo sarà al Cine Teatro “Totò” per presentare “Un’altra strada”, la sua ottava fatica letteraria che è tra i libri più venduti in Italia.

Particolarmente soddisfatto il sindaco, Tommaso Pellegrino. “Quando un leader nazionale sceglie i nostri Paesi non per un’iniziativa elettorale, – dichiara – a prescindere dall’appartenenza politica o dalle personali simpatie, dovrebbe essere sempre un motivo di merito e non di critica strumentale che mira solo a distruggere. Matteo Renzi viene a presentare il suo libro che è tra i più venduti in Italia ed aver scelto Sassano, raccogliendo il mio invito, per me è solo un motivo di orgoglio”.

Tommaso Pellegrino è tra i “renziani della prima ora”, avendo condiviso il percorso dell’ex premier fin dalla sua discesa in campo. “È facile prendere le distanze da chi non ha più un ruolo di Governo – continua Pellegrino – ma i miei genitori e i miei nonni mi hanno insegnato che la coerenza e la lealtà non sono soltanto un esercizio dialettico ma valori che andrebbero praticati nella quotidianità e in politica, a mio avviso, dovrebbero valere ancora di più”.

All’iniziativa sarà presente anche l’on. Maria Elena Boschi, altro importante punto di riferimento del sindaco Pellegrino. “Maria Elena Boschi è una persona perbene, capace, determinata, con una grande sensibilità, – spiega Pellegrino – caratteristiche non proprio comuni in politica”.

Matteo Renzi al termine dell’iniziativa si intratterrà per autografare le copie del libro che potranno essere acquistate direttamente in loco dalla casa editrice.

– Chiara Di Miele –

