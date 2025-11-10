Concedersi una coccola nelle fredde giornate d’autunno è possibile con la Spa dell’Hotel Villa Venus ad Atena Lucana.

Nell’accogliente struttura è possibile infatti trascorrere due ore in compagnia di amici sorseggiando un tè caldo con biscotti oppure stuzzicando un gustoso aperitivo.

Il pacchetto “Open Spa – The” prevede l’ingresso Spa per la durata di due ore (dalle 9 alle 11 o dalle 14 alle 16) e include sauna finlandese, bagno turco, doccia emozionale e grotta idromassaggio riscaldata ai sali rosa. Ad accompagnare le ore di relax biscotti home made e una ricca selezione di tè. Il costo è di 40 euro a persona.

Il pacchetto “Spa – Aperitivo” dà accesso a sauna finlandese, bagno turco, doccia emozionale, grotta idromassaggio riscaldata ai sali rosa con un aperitivo con stuzzichini. Si può usufruire della promozione dalle 11 alle 13 o dalle 15 alle 17. Il costo è di 43 euro a persona.

Le offerte sono valide dalla domenica al venerdì, per un minimo di 4 ed un massimo di 8 persone.

Per prenotare basta telefonare o inviare un messaggio Whatsapp al numero 0975/71128.

