L’Hotel Villa Venus, situato ad Atena Lucana, è molto più di una semplice struttura ricettiva: è un rifugio dedicato al benessere e al relax, un luogo in cui corpo e mente trovano equilibrio attraverso trattamenti esclusivi e massaggi rigeneranti.

Il centro benessere dell’hotel, oltre alla suggestiva Spa, offre un’ampia gamma di percorsi dedicati alla cura del corpo e della pelle, con tecniche innovative che uniscono tradizione e modernità per risultati visibili e duraturi.

Numerosi sono i trattamenti per un’esperienza sensoriale unica e concedere ad ogni cliente un momento di benessere indimenticabile a seconda di ogni esigenza specifica.

Lo staff dell’Hotel Villa Venus offre una calorosa accoglienza e massaggiatori e massaggiatrici esperti offrono una vasta gamma di massaggi tra cui: la “Legno terapia”, un trattamento drenante e anticellulite che, grazie all’uso di specifici strumenti in legno, aiuta a rimodellare la silhouette e stimola la circolazione linfatica, perfetto per chi desidera una pelle più tonica e compatta; il “Bamboo massage” che grazie all’energia e alla flessibilità le qualità del bamboo vengono sfruttate per un massaggio profondo che stimola la circolazione, rilassa la muscolatura e dona un’immediata sensazione di leggerezza; il trattamento “Pancia piatta”, un innovativo massaggio che aiuta a sgonfiare l’addome e a stimolare il metabolismo, favorendo il dimagrimento e il benessere digestivo; il “Face Up 40” e il “Kirei Kobido”, veri e propri toccasana per una pelle giovane e luminosa. Questi trattamenti viso, ispirati alle antiche tecniche giapponesi, regalano un effetto lifting naturale, tonificando la pelle e riducendo visibilmente i segni del tempo.

Oltre ai trattamenti mirati per il corpo, l’Hotel Villa Venus offre un’ampia gamma di servizi benessere, tra cui sauna, idromassaggio in grotta e zone relax con tisane e aromaterapia. Un’esperienza suggestiva in cui ogni dettaglio è pensato per il tuo relax.

Per prenotare il tuo percorso benessere è possibile telefonare allo 0975/71128 o consultare il sito per scoprire tutte le promozioni anche per il pernottamento.

