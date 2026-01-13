Relax e benessere alla SPA del VILLA VENUS ad Atena Lucana – SCOPRI TUTTI I PACCHETTI
MIN 4 – MAX 8 PAX Open SPA – Aperitivo
Da DOMENICA a VENERDI. Include:
* 11:00-13:00 oppure 15:00-17:00
* 2 ore di relax con sauna finlandese
* Bagno turco
* Doccia emozionale
* Grotta idromassaggio riscaldata ai sali rosa
* Aperitivo con stuzzichini.
€ 43,00 / per persona
MIN 4 – MAX 8 PAX Open SPA – Thè
Da DOMENICA a VENERDI. Include:
* 09:00-11:00 oppure 14:00-16:00
* 2 ore di relax con sauna finlandese
* Bagno turco
* Doccia emozionale
* Grotta idromassaggio riscaldata ai sali rosa
* Biscotti home made e selezione di thè.
€ 40,00 / per persona
Day Use – Mattina
Da DOMENICA a VENERDI. Include:
* Camera d’appoggio 6 ore | 9:00-15.00
* Percorso acqua e fuoco completo (60 min)
* Docce sensoriali
* Sauna finlandese
* Bagno di vapore in hammam
* Bagno in grotta idromassaggio
* Momento tisaneria
* Aperitivo in SPA con flute di prosecco e stuzzicheria
€ 149,00 / per coppia
MIN 1 – MAX 2 PAX Percorso completo Venus
Durata 60 minuti. Include:
* Doccia sensoriale
* Sauna finlandese
* Bagno di vapore in hammam
* Bagno in grotta idromassaggio
* Momento tisaneria in area relax
€ 40,00 / per 1 persona
€ 70,00 / per 2 persone
Via Mascero 5, Atena Lucana
0975 71128 – info@hotelvillavenus.it