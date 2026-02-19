La Confesercenti Vallo di Diano, con la presidente Maria Antonietta Aquino, ricorda alle imprese l’obbligo dell’iscrizione al Rentri, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

Devono aderire le imprese che producono rifiuti speciali, pericolosi e non, con più o meno di 9 dipendenti, ad esclusione di determinati settori.

Presso lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è possibile effettuare l’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, la gestione completa dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) e avere supporto operativo e normativo continuo.

“Noi di Confesercenti – spiega la dottoressa Aquino – continuiamo nel nostro impegno quotidiano a sostegno degli adempimenti spettanti agli imprenditori del territorio. Invitiamo le aziende che producono rifiuti speciali pericolosi e non a contattarci per avere tutte le informazioni e avviare le procedure di iscrizione al Rentri”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975-527277 o consultando il sito.

