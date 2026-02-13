Registrazione del marchio e agevolazione SME Fund. Come richiederli con Confesercenti Vallo di Diano
Il marchio è un segno distintivo dell’azienda, necessario per distinguersi dai competitor. Fondamentale per tutelarlo è la registrazione, ma per poterlo fare vanno presi in considerazione diversi aspetti.
La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, si occupa di tutto l’iter per poter effettuare una registrazione adeguata sia nazionale che europea, attraverso uno studio approfondito.
Confesercenti informa inoltre sullo SME Fund 2025 e sulla possibilità di ottenere un’agevolazione per la registrazione del marchio, un’operazione fondamentale per la tutela della proprietà intellettuale. Con il nuovo Sme Fund l’Ue offre un contributo fino al 75% delle spese sostenute per le aziende che registrano marchi europei.
Ascolta l’intervista alla dottoressa Aquino per saperne di più.
Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975-527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.