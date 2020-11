Regione. L’assessore all’Istruzione Lucia Fortini si dimette da consigliere, al suo posto Diego Venanzoni

Lucia Fortini, attuale assessore all’Istruzione, alle Politiche Sociali e ai Giovani della Giunta della Campania, si dimette da consigliere regionale.

L’assemblea regionale prenderà atto oggi delle sue dimissioni. Al posto della Fortini entra in Consiglio Diego Venanzoni, primo dei non eletti della lista “De Luca presidente”.

“Ieri ho ricevuto tantissimi messaggi di preoccupazione per mie presunte dimissioni in un periodo così delicato e importante – ha dichiarato Fortini – Voglio ufficialmente tranquillizzare tutti chiarendo che mi dimetto solo dal Consiglio della Regione Campania per svolgere le mie funzioni di assessore all’Istruzione. Colgo l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo e auguri di buon lavoro al neo consigliere Diego Venanzoni”.

– Claudia Monaco –