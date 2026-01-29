Questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania. Diversi i provvedimenti esaminati e approvati.

Primo tra tutti il provvedimento finalizzato ad attuare strumenti idonei al raggiungimento dei target di spesa e di performance per l’utilizzo di tutte le risorse europee destinate alle Aree interne della Campania e per agevolare il conseguimento delle finalità della Strategia nazionale per le Aree interne. A questo scopo si istituisce un Comitato d’indirizzo presieduto dal Presidente della Giunta regionale e composto da rappresentanti delle singole Aree interne con il compito, tra gli altri, di presidiare l’avanzamento degli interventi e affrontare eventuali criticità.

La Giunta ha poi preso atto della documentazione relativa all’entrata in funzione di 16 nuove Casa della Comunità dotate delle attrezzature tecnologiche necessarie al loro pieno funzionamento. Si tratta di 7 strutture di tipologia Hub, centri di riferimento h24 per una popolazione di 40/50mila abitanti, e 9 Spoke, articolazioni territoriali per garantire la continuità assistenziale.

Approvati anche i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2025/2026, destinate alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, statali e paritarie, della Campania. L’importo della borsa di studio è fissato in 250 euro, con una soglia massima di accesso pari a 15.748,48 euro di ISEE. L’intervento è finanziato con risorse statali del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per un ammontare complessivo di circa 6,9 milioni di euro assegnati alla Regione Campania per l’anno 2025. La piattaforma per la presentazione delle istanze verrà attivata ai primi di marzo.

Aggiornato il Tavolo per la valutazione e la promozione delle politiche sociali. L’organismo riattiva il meccanismo della partecipazione e della concertazione. Il tavolo agisce come supporto alla programmazione e monitoraggio dei piani sociali di zona, con la finalità, tra l’altro, di migliorare il livello qualitativo dei servizi offerti sul territorio regionale attraverso una sistematica attività di analisi e valutazione delle performances del welfare campano, nonché per l’individuazione e la promozione delle buone pratiche e il supporto ai processi decisionali regionali. Viene anche aggiornata la composizione: sarà presieduto dall’assessore regionale alle Politiche sociali e prevede la possibilità di partecipazione di esperti per aree tematiche in base a comprovate esperienze, nonché l’attivazione di gruppi di lavoro tematici secondo gli argomenti trattati.

Il Presidente della Regione Roberto Fico ha commentato: “Una Regione può crescere solo se crescono tutti i suoi territori. Dal centro alle periferie, dalle città alle aree interne, dobbiamo lavorare per promuovere uno sviluppo armonico che tenga conto delle specificità, delle caratteristiche e delle vocazioni dei diversi luoghi. In questo solco si inseriscono due dei provvedimenti che abbiamo approvato oggi in Giunta e di cui sottolineo l’importanza nella strategia complessiva che ispira il nostro governo regionale. Da un lato, come avevamo anticipato anche in campagna elettorale, dedichiamo un’attenzione particolare alle aree interne, introducendo un nuovo modello di governance rafforzata e coordinata per accompagnare le politiche di sviluppo e supporto di questi territori, che vanno valorizzati e tutelati. Un raccordo tra i diversi livelli istituzionali è necessario per monitorare l’avanzamento degli interventi, assicurare un uso efficace delle risorse e affrontare tempestivamente le criticità riscontrate”.

Il Presidente Fico ha infine nominato Gaia Palmieri come Vice Capo di Gabinetto. Palmieri è magistrato contabile dal 2011, in servizio presso la Procura regionale per il Lazio. In precedenza giudice del Tar Lombardia e giudice civile e penale del Tribunale di Nola e del Tribunale di Napoli.