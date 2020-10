Regione Campania. La prima intervista di Tommaso Pellegrino dopo la proclamazione degli eletti in Consiglio

Tommaso Pellegrino, neo consigliere della Regione Campania, nella sua prima intervista dopo la proclamazione ufficiale degli eletti avvenuta lo scorso martedì.

L’ex sindaco di Sassano e Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, negli studi di Ondanews per manifestare la sua gioia per il brillante risultato ottenuto e tracciare le linee dell’azione politica che, attraverso la sua presenza in Consiglio regionale, intende mettere in atto soprattutto sul territorio di appartenenza.

Candidato come capolista per Italia Viva nella provincia di Salerno, Pellegrino ha ottenuto ben 12678 preferenze dopo un’intensa campagna elettorale che si è snodata tra il Vallo di Diano, il Cilento e gli Alburni.

Ambientalismo e sburocratizzazione al centro del suo programma, ma anche attenzione alle aree interne e idee improntate ad un maggiore sviluppo, come spiega nell’intervista rilasciata ai microfoni di Ondanews.

– Chiara Di Miele –