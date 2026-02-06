Questo pomeriggio a Palazzo Santa Lucia si è riunita la Giunta regionale della Campania. Tra i provvedimenti esaminati e approvati figurano PNRR Sanità: conseguiti i target 2025 su infrastrutture, tecnologia e digitalizzazione degli ospedali, Agenzia Campania Turismo: rinnovo della gestione commissariale e innovazione tecnologica: adesione al progetto “Reg4IA”

La Giunta ha preso atto del conseguimento dei target previsti al 31 dicembre relativi a una serie di interventi strategici finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Salute, confermando il rispetto del cronoprogramma e l’avanzamento complessivo del piano.

In particolare, sono stati certificati i risultati raggiunti su più linee di investimento che riguardano il rafforzamento strutturale e tecnologico del sistema sanitario regionale. Tra questi, il completamento di 130 posti letto supplementari di terapia intensiva e 176 di terapia semi-intensiva, realizzati presso strutture sanitarie pubbliche del territorio regionale, nonché il conseguimento del target relativo all’operatività delle grandi apparecchiature sanitarie, con un totale di 375 strumentazioni funzionanti dall’avvio dell’investimento.

La Giunta ha inoltre preso atto del raggiungimento degli obiettivi previsti per gli interventi finalizzati a rendere gli ospedali più sicuri e sostenibili, con il completamento di 12 interventi relativi ai cosiddetti “progetti in essere” e un avanzamento significativo dei restanti 8 interventi programmati.

Sono stati certificati i risultati relativi alla ristrutturazione dei percorsi di Pronto Soccorso, con il completamento di 7 interventi, e alla digitalizzazione delle strutture ospedaliere che ha interessato tutte le 29 strutture sedi di Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di I e II livello previste dal piano operativo regionale.

In seguito alla revoca dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Campania Turismo, la Giunta ha disposto il rinnovo della gestione commissariale. La misura è finalizzata a garantire la continuità amministrativa e gestionale fino alla definizione della strategia di riforma degli assetti organizzativi degli enti strumentali regionali e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dall’approvazione del Decreto Presidenziale di nomina del Commissario, da individuare tra i dirigenti di ruolo dell’Amministrazione regionale.

Approvata, infine, l’adesione della Regione Campania al progetto “Reg4IA – Hub/Centri regionali per l’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione”, con la Regione Puglia in qualità di capofila. L’iniziativa, finanziata dal Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, mira a sperimentare e sviluppare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale a supporto dei processi amministrativi e dei servizi pubblici, rafforzando la cooperazione interregionale e la capacità innovativa delle amministrazioni coinvolte.

“Il raggiungimento dei target del PNRR in ambito sanitario conferma il rispetto gli impegni assunti con il Governo e con l’Unione europea. Gli interventi programmati stanno procedendo in coerenza con il cronoprogramma e con gli obiettivi di riorganizzazione dell’assistenza territoriale che è il vero punto di svolta per una sanità vicina ai cittadini. Il risultato conseguito è frutto di un lavoro coordinato tra struttura regionale, aziende sanitarie e livello nazionale e rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare l’accessibilità, la qualità e la prossimità dei servizi sanitari sul territorio” commenta il Presidente Roberto Fico.